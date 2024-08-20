Шестеро дітей повернулися з окупованих територій Херсонщини

Україна повернула з тимчасово окупованих територій Херсонської області ще шістьох дітей разом з їхніми родинами. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у вівторок, 20 серпня.

За словами посадовця, шість родин, які повернулися на підконтрольну Україні територію, виховують двох хлопчиків та чотирьох дівчаток. Наразі з ними працюють психологи та лікарі.

«Дітлахам – від 3 до 12 років», – уточнив Олександр Прокудін.

Голова Херсонської ОВА додав, що повернути дітей вдалося зусиллями організації Save Ukraine.

Нагадаємо, 13 серпня омбудсман Дмитро Лубінець повідомив про повернення з окупації на Запоріжжі та Херсонщині ще шістьох дітей разом із їхніми батьками. Він розповів, що українців змушували ходити до російської школи та відзначати російські свята, а також примусили отримати паспорти Росії та здійснювали обшуки.