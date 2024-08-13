В окупації дітей примушували ходити до російської школи

До України з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей повернули шістьох дітей разом із батьками. Про це у вівторок, 13 серпня, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Батьки повернутих дітей розповіли, що в окупації їх змішувати відвідувати російську школу та відзначати російські свята, а також примушували отримати документи російського зразка.

«Окрім того, до родин у помешкання вривалися озброєні росіяни, які здійснювали безпідставні обшуки. Відчуття безправності, обмеженості, усвідомлення того, яке майбутнє очікує на дітей – стало поштовхом для виїзду», – повідомив Дмитро Лубінець.

З родинами вже поспілкувалися представники Центру захисту прав дитини, а також громадські та благодійні організації щодо надання необхідної допомоги.

Дмитро Лубінець зазначив, що Україна готова і надаватиме базову гуманітарну, медичну, психологічну та соціальну допомогу. Водночас правоохоронці зафіксують всі злочини росіян, свідками чи жертвами яких стали діти.

Також омбудсмен наголосив, що у разі зникнення дитини необхідно звернутися до правоохоронців за номером 102. Якщо ви переконані, що дитину депортували до Росії, чи вона перебуває в окупації, то окрім поліції варто звернутися до Офісу Омбудсмена за номерами 800 50 17 20 – у межах України, 044 299 74 08 – для дзвінків з-за кордону. Також можна написати листа на електронну адресу – hotline@ombudsman.gov.ua.