Загалом від початку повномасштабного вторгнення організація Save Ukraine повернула до України 466 дітей

Протягом тижня до України повернули 23 дитини з тимчасово окупованих територій. Дітей евакуювали з Херсонської, Запорізької та Луганської областей. Про це у п’ятницю, 2 серпня, розповів керівник благодійної організації Save Ukraine.

Над поверненням дітей працювали благодійні організації Save Ukraine та Bring Kids Back UA. Серед тих, кого вдалося повернути з окупації, троє дітей-сиріт. Також до України повернули 7-річну дівчинку разом із мамою. За словами Миколи Кулеби, окупанти хотіли змусити дитину відвідувати російську школу, тому родина вирішила виїхати на підконтрольну Україні територію. Крім того, мати дівчинки раніше була працівницею училища і кілька разів відмовлялася від співпраці з окупантами. Зокрема, вона переховувала дітей-сиріт в гуртожитку, щоб їх не викрали російські військові.

Також з окупації вдалося евакуювати двох сестер 15 і 17 років. Російські військові тричі вдиралися серед ночі в їхній будинок з обшуками та влаштовували допити. Крім того, окупанти грабували помешкання родини – виносили речі, які їм сподобалися, та погрожували батькам, що заберуть дітей із сім’ї.

Також Україна повернула 16-річного хлопця, якого постійно викликали на допит співробітники ФСБ та затримувала військова поліція. Окупанти вважали підлітка злочинцем через його відмову отримати російський паспорт.

«Діти розповіли нам, що росіяни обіцяли платити по 10 тис. рублів тим, хто погодиться відвідувати їхні навчальні заклади. І це в той час, коли математику в школі стала викладати прибиральниця, а англійську мову — колишній касир продуктового магазину, бо більшість вчителів відмовились від співпраці з окупаційною владою», – написав Микола Кулеба.

Микола Кулеба зазначив, що загалом від початку повномасштабного вторгнення організації Save Ukraine вдалося повернути з Росії та окупованих територій 446 дітей.

Нагадаємо, 24 липня стало відомо, що до України з тимчасово окупованих територій повернули четверо дітей, а також 19-річну дівчину та двох хлопців віком 18 та 19 років.