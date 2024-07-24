Серед повернутих до України дітей – донька військовослужбовців ЗСУ

До України з тимсасово окупованих територій повернули четверо дітей, а також 19-річну дівчину та двох хлопців віком 18 та 19 років. Про це у середу, 24 липня, повідомив голова благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Серед тих, кого вдалося повернути до України, 12-річна донька військовослужбовців ЗСУ. Як пояснив Микола Кулеба, її батьки довго шукали можливість евакуювати доньку, адже діти військовослужбовців на окупованій території перебувають під пильним контролем.

Також до України повернулись двоє братів 15 та 19 років. Їхніх батьків місяць тому затримала ФСБ і наразі про них нічого невідомо. Крім того, російські спецслужби допитували старшого із братів. Благодійник каже, що вивезти братів з окупації було складно, однак наразі вони вже зустрілися із своєю хрещеною, яка буде ними опікуватись.

Окрім цього, до України з окупованої Херсонщини евакуювали 18-річного хлопця та 19-річну дівчину, яких в окупації покинули прийомні батьки.

Також зі своєю мамою в Україні зустрівся 14-річний хлопчик, який не міг виїхати з окупованої території через зруйнований росіянами міст. Крім того, до України повернувся хлопчик-підліток, мати якого все ще перебуває в окупації.

Нагадаємо, у червні до України з окупації повернули ще шістьох дітей, троє з них через російські обстріли втратили батька.