Вибух на заводі імітували для російських кураторів

Працівники російської ФСБ завербували львів’янина для скоєння диверсії на території заводу з виробництва безпілотників. Спершу вони вийшли на колишнього жителя Харківщини, що нині живе у Бєлгороді, а той залучив до справ львів’янина, якого напередодні звільнили з цього заводу. СБУ викрила їхню змову і запобігла диверсії. Це трапилося у лютому 2024 року, але деталі цієї справи з’явилися ввечері 22 липня, про них розповіли на сайті «Судовий репортер».

Уродженець і колишній житель Харківської області України 40-річний Євгеній Іванов зараз проживає у російському Бєлгороді. Він заочно підозрюється у низці злочинів проти національної і громадської безпеки. На початку 2024 року співробітник головного управління генштабу збройних сил РФ Юрій Сизов залучив Іванова до діяльності на шкоду Україні.

Іванов, у свою чергу, завербував давнього знайомого, який мешкає у Львові, Євгена Борисенка. Цей чоловік працював на підприємстві «НВП «Атлон Авіа», яке виробляє безпілотні літальні апарати для Збройних сил України.

«Борисенко саме був нещодавно звільнений і ображався на колишнього роботодавця. Тому погодився за 40 тисяч доларів влаштувати вибух на підприємстві. За вказівками Сизова Іванов передав Борисенку саморобні вибухові пристрої, заховані у картонні упаковки “Наш сік” і чорний рюкзак Nike. Рюкзак із вибухівкою до Львова на авто привіз житель міста Суми, який не знав про злочинний план», – розповіли у «Судовому репортері».

Ввечері 1 лютого Борисенко зайшов на підприємство, скориставшись магнітним ключем, який не здав при звільненні. Рюкзак із двома пачками «соку» він поклав у гардеробній. Вибухівка мала спрацювати вдосвіта 3 лютого.

Одна ввечері напередодні вибуху – 2 лютого о 21:00 – Борисенко ще раз прийшов на підприємство, щоб покласти ще два вибухові пристрої в іншому місці. Втім, він помітив правоохоронців, тому заховав сумку з вибухівкою у дворі сусіднього будинку і втік із місця злочину.

Вибухівку у гардеробі підприємства завчасно виявили і знешкодили. Борисенка затримали і він погодився на співпрацю з правоохоронним органами, щоб викрити співучасників злочину. 18 лютого він імітував закладання вибухівки для своїх кураторів.

«Правоохоронці інсценували підрив та спалення приміщення. Росіянин, думаючи, що завдання виконано, за посередництва Іванова надіслав Борисенку 40 тисяч доларів. Окрім грошової винагороди, куратор пообіцяв Борисенку безпеку за межами України і що його переправлять на територію РФ. За домовленостями, чоловікові дозволили взяти з собою ще одну особу – ним став чоловік, який також співпрацює з правоохоронними органами», – пише «Судовий репортер».

Незаконний перетин кордону організував їм житель прикордонного села на Харківщині. Чоловік мав відвести Борисенка і товариша за своє обійстя і показати, як убрід річкою перейти кордон. Однак цей план не вдалося довести до кінця: машина, яка мала доставити Борисенка і його товариша, потрапила у ДТП.

22 липня заступник начальника слідчого відділу СБУ у Львівській області повідомив Євгенію Іванову повідомлення про підозру у держзраді, пособництві диверсії, замаху на вбивство, передачі вибухових речовин та інших важких злочинах. Щодо Борисенка слідство ще триває.