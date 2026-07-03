Диверсант влаштувався на роботу на оборонне підприєиство і мав здійснити підрив

СБУ затримала у Львові 34-річного місцевого мешканця, який за вказівкою російських спецслужб влаштувався різноробочим на оборонне підприємство та готував підрив у цеху. За даними ZAXID.NET, російським агентом виявився львів’янин Андрій Курдаєв. Також у цій справі в розшук оголошений його 21-річний брат Володимир Курдаєв, який переховується за кордоном.

Як повідомили в п’ятницю, 3 липня у СБУ та спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, завдання росіян виконував завербований ворогом місцевий житель. Він співпрацював з російськими спецслужбами через рідного брата, що перебуває за кордоном.

«За вказівкою куратора з Росії агент влаштувався різноробочим на підприємство ОПК. Згодом фігурант отримав через свого брата від представника російських спецслужб детальні покрокові вказівки щодо організації підпалу та знищення секцій із виробничими потужностями», – йдеться в повідомленні СБУ.

Диверсанта затримали на оборонному підпримстві у Львові

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Наприкінці грудня 2025 року зловмисник намагався спричинити диверсію, замасковану під коротке замикання виробничого обладнання. За задумом, це мало спричинити займання та вибухи, які нібито сталися через технічну аварію на виробництві.

Кіберфахівці СБУ запобігли диверсії та затримали агента після спроби спровокувати пожежу в одному з цехів. Задимлення зафіксували камери спостереження. Під час обшуків на місці події знайшли докази вчинення диверсії та особисті речі фігуранта.

Агенту повідомили про підозру в диверсії, вчиненій за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 ККУ). Зловмисник перебуває під вартою, матеріали справи вже скеровано до суду. Також заочну підозру у вчиненні злочину отримав його брат, який переховується від правоохоронців за кордоном.

Обом ворожим поплічникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.