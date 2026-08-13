Крим показали частиною Росії на кадрах трансляції NASA 12 серпня

Під час прямої трансляції сонячного затемнення у середу, 12 серпня, NASA продемонструвала карту, на якій окупований Крим був відокремлений від України кордоном та позначений як частина Росії.

Це видно на кадрах трансляції природного явища, яку NASA проводила 12 серпня. На карті, яку показали під час ефіру, Крим візуально виділили за допомогою окремої лінії кордону. Таким чином півострів був представлений як територія Росії.

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Водночас в офіційних матеріалах NASA щодо сонячного затемнення немає жодних заяв про зміну міжнародно визнаних кордонів України. Агентство описувало передусім географічні регіони, де можна було спостерігати повну або часткову фази затемнення. Зокрема, NASA зазначала, що повна фаза затемнення була видима в частинах Гренландії, Ісландії, Росії, Іспанії та інших регіонах, тоді як у багатьох країнах спостерігалася лише часткова фаза.

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Наразі NASA публічно не пояснила, чому в ефірі було використано саме таке картографічне позначення.

Це не перший випадок, коли міжнародні медіа або організації використовують карти із Кримом як частиною РФ. У вересні 2024 року британський телеканал Sky News у матеріалі про схему постачання підсанкційних товарів до Росії через треті країни використав карти, на яких окупований півострів також був позначений російською територією. У листопаді 2025 року карту України без Криму показали й на польському телебаченні під час розважального шоу The Floor.

Також подібний випадок траплявся з американським виданням The New York Times. У 2020 році газета опублікувала карту світу в матеріалі про пандемію COVID-19, на якій окупований Крим був позначений тим самим кольором, що й територія Росії.