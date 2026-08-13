Після перевірки аудиторів у Франківську скасували тендер на 65 млн грн
За лот змагалися місцеві компанії «Грандтавербуд» і «Брот»
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У середу, 12 травня, Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради скасувало закупівлю на будівництво каналізаційної мережі в селі Угорники. Сталося це після перевірки тендерних пропозицій учасників Держаудитслужбою.
Аукціон, який провели 26 червня, тривав 23 хвилини. За лот змагалися франківські будівельні компанії «Грандтавербуд» і «Брот». Остання запропонувала виконати роботи за 64 млн грн – на 700 тис. грн дешевше від опонента.
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Хід аукціону проаналізували аудитори. Вони встановили, що тендерна пропозиція ТОВ «Брот» не відповідає умовам технічної специфікації, а замовник безпідставно надав підприємству можливість виправити невідповідність в електронному підписі. Водночас під час розгляду тендерної пропозиції ТОВ «Грандтавербуд» виявили розбіжності між локальним кошторисом учасника та проєктною документацією замовника щодо обсягу матеріалів.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Пропозиції обох учасників торгів відхилили, а закупівлю скасували.
За даними аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «Брот» зареєстроване в Івано-Франківську, працює з 2013 року, належить місцевому підприємцю Володимиру Братенку.
«Будівельна фірма Грандтавербуд» зареєстрована у 2019 році, належить бізнесмену з Косівщини Михайлу Гавриляку. У 2025 році фірма отримала підряд вартістю 236 млн грн на будівництво інженерних мереж та інфраструктурних об’єктів навчального комплексу Головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області.
Після цього розслідувачі сайту «Наші гроші» з’ясували, що будматеріали закуповуватимуть за завищеними цінами, а ймовірна переплата могла становити щонайменше 7 млн грн.