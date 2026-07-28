Нові мережі прокладуть у старій частині міста

Бурштинська міська рада оголосила тендер на будівництво каналізаційних мереж для старої частини міста. На реалізацію проєкту в найближчі три роки планують витратити 36,2 млн грн.

Як повідомили у міськраді у вівторок, 28 липня, нову каналізацію мають прокласти на вулицях Петра Сагайдачного, Павла Поповича, Михайла Грушевського, Симона Петлюри, Івана Франка, Над Потоком та Торговій.

«Будівництво каналізації є одним із найважливіших інфраструктурних та екологічних проєктів громади. Централізоване водовідведення дозволить захистити ґрунти та підземні води від забруднення і покращити санітарний стан території», – зазначили в мерії.

Очікувана вартість реалізації проєкту – 36,2 млн грн. Роботи мають виконувати поетапно, а їх завершення заплановано до 31 грудня 2029 року. Пропозиції від підрядників приймають на Prozorro до 13 серпня 2026 року.

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