Михайло Драпатий наразі входить у курс справ та приймає посаду

У Генеральному штабі ЗСУ заявили про цілеспрямовану інформаційну операцію проти нового головнокомандувача Михайла Драпатого. У соціальних мережах створюють фейкові сторінки від імені військового та поширюють неправдиві повідомлення про нібито аудит армії, створення благодійного фонду та рішення щодо територіальних центрів комплектування. Про це повідомив у понеділок, 27 липня, речник Генштабу Дмитро Лиховій.

Речник зазначив, що напередодні у соцмережі X вже виявили та заблокували фальшивий акаунт Драпатого за сприяння Міністерства цифрової трансформації. Наступного дня, за його словами, аналогічні підроблені сторінки з'явилися у Тредс, а також почали масово поширюватися дописи з вигаданими історіями про нового головнокомандувача.

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Лиховій наголосив, що інформація про нібито проведення аудиту в ЗСУ, створення Драпатим благодійного фонду для поранених, а також повідомлення про відправлення працівників ТЦК на фронт не відповідають дійсності. Він також спростував чутки про конфлікт між новим і попереднім головнокомандувачами, які, за його словами, активно поширюються у мережі.

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У Генштабі вважають, що масове поширення таких повідомлень має ознаки цілеспрямованої інформаційної операції, яка ведеться паралельно з іншими дискредитаційними кампаніями проти нового керівника Збройних сил України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський призначив 43-річного генерал-майора Михайла Драпатого Головнокомандувачем ЗСУ замість генерала Олександра Сирського 21 липня. ZAXID.NET зібрав ключові факти з біографії нового головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого.