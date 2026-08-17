Росіяни атакували відділення «ПриватБанку» на Дніпропетровщині

Внаслідок російського обстрілу відділення «ПриватБанку» на Дніпропетровщині загинули двоє співробітників банку. Про це у понеділок, 17 серпня, повідомили на фейсбук-сторінці «ПриватБанку».

Зазначається, що обстріл стався на вихідних (15-16 серпня). Внаслідок російської атаки травми отримали двоє співробітників відділу регіональної інкасації у Дніпрі. Їх госпіталізували, однак лікарям не вдалося врятувати співробітників банку.

«Щоденно сотні наших фахівців працюють поряд із лінією фронту, працюють в умовах обстрілів. Щоб українці мали доступ до готівки. До української гривні. Тому сьогодні ми втратили не просто працівників, колег, ми втратили відважних, відданих, патріотичних людей, які щоденно робили все можливе заради інших», – зазначили у «ПриватБанку».

Зазначимо, що «ПриватБанк» не уточнив, яке саме відділення потрапило під російську атаку. Однак там повідомили, що загалом від початку повномасштабного вторгнення внаслідок російських обстрілів загинули 12 співробітників банку.

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Нагадаємо, в ніч на неділю, 16 серпня, російські військові вдарили по двох промислових підприємствах у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Згодом стало відомо, що під атаку потрапило ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Внаслідок обстрілу двоє співробітників «АрселорМіттал Кривий Ріг» загинули, ще 13 – отримали поранення.