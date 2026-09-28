Балістична ракета середньої дальності «Орєшнік»

Аналітична група Dallas Analytics оприлюднила нові дані про Азовський оптико-механічний завод у Ростовській області РФ, який Сили оборони України уразили 26 вересня. За даними аналітиків, внутрішня документація підприємства свідчить про його участь у виробничих ланцюгах щонайменше семи російських ракетних програм. Серед них – Х-101, Р-37М, Х-35У, Х-59/Х-69, Х-31П та балістична система «Орєшнік».

Російська влада публічно позиціонує АОМЗ як виробника танкових прицілів, далекомірів та тепловізорів. Водночас Dallas Analytics отримала внутрішнє листування, матеріали державних контрактів і графіки виробничої кооперації підприємства за період із квітня 2023 року до березня 2025 року.

У матеріалах фігурують бланки самого АОМЗ, корпорації «Тактичне ракетне озброєння», Мічурінського заводу «Прогрес», а також конструкторського бюро «Курганприбор». Зокрема, наведено графік постачання понад 70 найменувань комплектуючих. Загальна вартість компонентної бази за програмою на 2025 рік становила 583,6 млн рублів, із яких 497,6 млн рублів, за даними аналітиків, уже виплатили як аванси.

Один з оприлюднених документів також розкриває реальні обсяги виробництва блоків автоматики польоту для Х-101, Х-35У та лінійки Х-59/Х-69. Для Х-101 завод, зокрема, виготовляє навігаційний лідар «Отблеск» і блок автоматики польоту.

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У документах також зазначені 44 постачальники компонентів. Серед них – ТОВ «ТРВ-Инжиниринг», закупівельна структура корпорації «Тактичне ракетне озброєння», яка, за даними Dallas Analytics, постачала мікросхеми для навігаційного комплексу Х-101.

В інших документах АОМЗ вказаний як складальник та постачальник ключових вузлів для «виробу 760К(Л)», який є модифікацією сімейства ракет «повітря – повітря» Р-74, що входить до комплексу озброєння винищувача п’ятого покоління Су-57.

Також АОМЗ має місце в ланцюгу системи наведення балістичної ракети «Орешник».

За даними розслідувачів, АОМЗ також залучений до виробництва компонентів для Р-37М. Росія планує виробляти близько 500 таких ракет на рік.

Фото: Dallas Analytics

Завод потрапив до санкційного списку США ще у квітні 2022 року як об’єкт Корпорації «Тактичне ракетне озброєння». Відтоді його внесли до санкційних списків ЄС, Великої Британії, Канади, Японії, Швейцарії, Австралії, Нової Зеландії та України.

Dallas Analytics вважає, що припинення роботи АОМЗ може вплинути безпосередньо на виробництво ракет Х-101, Х-35У, Х-59/Х-69, Р-37М та Х-31П. Аналітики оцінюють прямі збитки для російської промисловості в сотні мільйонів доларів, навіть без урахування вартості невироблених ракет.

«Проте є важливе застереження. Виведення з ладу одного вузла дає відстрочку на місяці, а не незворотну втрату спроможностей – якщо тільки це не супроводжуватиметься системним тиском на ланцюги постачання, які дозволяють Росії відновлювати виробництво. І це саме та частина роботи, яку Україна не може виконати самотужки», – констатують аналітики.

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня ВМС України спільно з ЦСО «Альфа» СБУ завдали удару по Азовському оптико-механічному заводі у Ростовській області РФ. Для атаки застосували українські крилаті ракети «Нептун», а також реактивні дрони «Рута», «Паляниця» та «Барс». Згідно зі супутниковими знімками, під удар потрапили шість будівель, у яких розміщені п’ять виробничих цехів – ливарний, механічно-оброблювальний, цех з виробництва оптики, складальний та цех гальванічних покриттів.