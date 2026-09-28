Готель «Галіція» розташований у селі Сокільники на околиці Львова

Компанія «Галіція», яка належить родині Сопільників, подала в суд і просить скасувати затвердження змін до генерального плану села. Новий генплан унеможливлює транспортне сполучення біля готельного комплексу «Галіція».

Як стало відомо з ухвали суду, йдеться про затверджений 30 грудня 2024 року Сокільницькою сільською радою документ – внесення змін до генерального плану Сокільників, що передбачає розширення села на 158 га за рахунок земель, які впритул прилягають до Львова. Відтак, як зазначає позивач, при затвердженні генплану Сокільницька сільрада не врахувала існуючу автомобільну розв’язку біля готельного комплексу «Галіція», тим самим порушила інтереси компанії. Цю справу розглядає Львівський окружний адміністративний суд.

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Готель «Галіція» розташований при трасі M-10 Львів-Краковець у селі Сокільники на виїзді зі Львова. За даними аналітичної системи YouControl, товариство з обмеженою відповідальністю «Галіція» зареєстроване у 1994 році у селі Сокільники. Готель «Галіція» на околиці Львова належить родині Сопільників. Його засновником та керівником є Галина Сопільник.

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Як писав ZAXID.NET, членкиня партії «Варта» Юлія Городечна та її компанія «Сокіл-Л», співвласники якої дотичні до франківської будівельної компанії blago, скуповують землі в Сокільниках. У 2025 році Юлії Городечній та її компанії належало близько 20 га землі. За останніми даними з реєстрів, навесні Юлія Городечна придбала ще низку ділянок загальною площею понад 8,7 га, а найбільший масив – 52,5 га – оформлений на ТзОВ «Сокіл-Л». Раніше ZAXID.NET детально розповідав у матеріалі «Це буде не село, а райцентр на межі Львова», хто може бути зацікавлений у забудові біля Львівського летовища та хто там скуповує земельні ділянки.