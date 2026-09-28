СОУ звільнили Нове, Рідкодуб і Катеринівку та відновили контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою

У ході третього етапу контрнаступальної операції «Вівальді» на півночі Донецької області українські бійці звільнили Нове, Рідкодуб і Катеринівку та відновили контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою. Про це 28 вересня повідомив командувач Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

За його словами, головною ціллю третього етапу операції стало селище Нове, яке є ключовим хабом ворога на плацдармі.

«Противник був переконаний, що основним напрямком удару є Шандриголове – Зелена Долина. Це змусило його безглуздо спалити свої резерви в контратаках саме на цьому напрямку. Росіяни проспали справжній удар, який був зосереджений на взятті Нового», – заявив Білецький.

За даними корпусу, ворог на цьому етапі втратив 2 000 військових, ще понад 250 росіян здалися в полон. Зазначається, що росіяни здавалися цілими підрозділами разом з офіцерами, пілотами та артилеристами.

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Командувач Третього армійського корпусу розповів, що для прориву оборони противника використали власну розробку – радянські БТР-60, перетворені на роботизовані комплекси-камікадзе. Ними підірвали найміцніші укріплення ворога.

Українські бійці повернули під контроль ще 51 км² землі, а від початку контрнаступальної операції «Вівальді» – 176 км².

Нагадаємо, про контрнаступальну операцію «Вівальді» Білецький вперше повідомив 15 вересня. Під час її першого етапу військові зачистили 75 км² території біля Новоселівки, Олександрівки та Ярової, ще 10 км² – деокупували. Тоді росіяни втратили близько 1500 військових та 12 тис. безпілотників.

20 вересня Білецький повідомив, що під час другого етапу контрнаступальної операції українські бійці звільнили ще два населених пункти та понад 40 км². Тоді військові знищили понад 800 російських окупантів.