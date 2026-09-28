Інцидент трапився у піцерії Chicago Pizza на вул. Івана Франка

Яворівський районний суд Львівщини засудив Андрія Алямського, який у грудні 2025 року приніс бойову гранату до піцерії у Новояворівську та підірвав її. Внаслідок вибуху були пошкоджені фасад і вікна закладу.

Як йдеться у вироку суду, подія сталася 21 грудня 2025 року. В обідній час Андрій Алямський перебував у лісовому масиві неподалік залізничної станції «Янтарна» у Новояворівську. Там він знайшов ручну осколкову гранату Ф-1 із підривником УЗРГМ та корпус ще однієї гранати.

Згодом він переніс боєприпаси до піцерії Chicago Pizza на вул. Івана Франка. Близько 23:40 чоловік дістав із рюкзака гранату, поклав її до кишені штанів, а вже у приміщенні закладу дістав її. Працівники піцерії натиснули «тривожну кнопку» та викликали поліцію. Після приїзду правоохоронців Андрій Алямський вийшов із закладу, однак продовжив хуліганські дії.

Чоловік дістав гранату та зірвав із неї запал, привівши боєприпас у бойову готовність. Свідок події, намагаючись убезпечити людей, відібрав у нього гранату та кинув її у водовідвід біля закладу. Після цього стався вибух. Осколки гранати пошкодили фасад та вікна піцерії.

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Під час судового розгляду чоловік повністю визнав свою провину.

Яворівський районний суд визнав Андрія Алямського винним за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне придбання, носіння та зберігання боєприпасів і вибухових речовин) та за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство із застосуванням заздалегідь заготовленого предмета). За незаконне поводження з боєприпасами йому призначили три роки ув’язнення, а за хуліганство – чотири роки. За сукупністю цих правопорушень суд визначив чотири роки позбавлення волі.

Водночас чоловік уже мав вирок Луцького міськрайонного суду від 5 лютого 2026 року – п’ять років і шість місяців ув’язнення за хуліганство. Оскільки злочини у Новояворівську він скоїв ще до ухвалення цього вироку, суд частково додав покарання за попередньою справою. Остаточно Андрію Алямському призначили шість років і вісім місяців ув’язнення.

Згідно з висновком судово-психіатричної експертизи, на момент скоєння правопорушень чоловік не мав тяжкого психічного розладу, однак у нього діагностували посттравматичний стресовий розлад із вираженими емоційно-вольовими порушеннями, тривожно-депресивною симптоматикою та суїцидальною налаштованістю. Через це він не повною мірою міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. Суд визнав його обмежено осудним та призначив примусову амбулаторну психіатричну допомогу за місцем перебування.

Також суд постановив знищити вилучені частини гранати, уламки та ніж. Із чоловіка стягнули 8 914 грн витрат на проведення експертиз. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів у Львівському апеляційному суді.