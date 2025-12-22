У Новояворівську в піцерії вибухнула граната

У неділю увечері, 21 грудня, у піцерії Chicago Pizza у місті Новояворівськ на Львівщині 31-річний мешканець Миколаївської області підірвав гранату Ф-1. У результаті вибуху він отримав поранення.

За даними поліції Львівщини, інцидент стався 21 грудня близько 22:50. Працівник ресторану зателефонував у поліцію та повідомив, що в приміщенні закладу чоловік погрожує гранатою.

На момент прибуття поліцейських у закладі харчування перебували двоє чоловіків. Під час перевірки в рюкзаку одного з них – 31-річного жителя Миколаївської області – знайшли гранату Ф-1. Після цього зловмисник витягнув з кишені ще одну гранату та витягнув запобіжне кільце, утримуючи боєприпас у руці.

«Працівники поліції вивели громадян на безпечну відстань та розпочали перемовини, закликаючи правопорушника припинити протиправні дії. Проте він на законні вимоги не реагував. Тим часом інший чоловік, який був разом зі зловмисником, 53-річний мешканець Яворівського району, намагався повернути важіль взводу на місце, але надалі кинув гранату неподалік від себе», – повідомили в поліції.

Вибухом пошкоджено приміщення піцерії, травмовано 31-річного хулігана

Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 31-річний зловмисник. Його доставили до лікарні. Правоохоронці не розголошують більше деталей справи. За даними ZAXID.NET, інцидент стався у піцерії Chicago Pizza на вул. Івана Франка.

За фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство (ч. 4 ст. 296 (ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Правоохоронці з’ясовують походження гранат.