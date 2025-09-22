Хулігана затримала поліція

Поліцейські затримали 43-річного мешканця, який напередодні увечері підірвав гранату поблизу магазину та житлових будинків на вул. Львівській у селі Зимна Вода біля Львова.

Напередодні увечері, 21 вересня, на вул. Львівській у Зимній Воді поблизу продуктового магазину «Черемшина» стався вибух. Правоохоронці, які працювали на місці події, встановили, що 43-річний місцевий житель кинув гранату на вулицю, після чого втік. Зловмисника затримали. Мотиви скоєного встановлюють.

У результаті інциденту ніхто не постражлав, пошкоджені вікна одного з будинків, автомобіль та огорожа.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею «хуліганство» (ч. 4 ст. 296 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.