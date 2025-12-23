Полонений окупант розповів про хороше ставлення з боку українських військових до нього

Російський військовослужбовець, якого на Костянтинівському напрямку захопили в полон бійці 93-ї механізованої бригади «Холодний Яр», понад два місяці перебував на одній позиції разом з українськими захисниками та фактично утримував оборону. Інтерв’ю з полоненим окупантом опублікувало видання «Новинарня» 22 грудня.

Йдеться про 23-річного Данила Сичова – військовослужбовця 242-го мотострілецького полку з Волгоградської області РФ. Раніше він проходив службу у Вірменії, однак згодом потрапив під суд. Щоб уникнути вироку, росіянин вирішив долучитися до війни проти України. Під час спроби штурму позицій Сил оборони поблизу села Русин Яр його напарник загинув унаслідок скиду дрона, а сам Сичов здався в полон «холодноярцям».

Після взяття в полон росіянин майже два з половиною місяці залишався на позиції разом із бійцями 93-ї ОМБр.

«Допомагав і по господарству, і в фортифікації, і в бойовій роботі (“підстраховував, подавав автомат”). Ставлення з боку українських військових було хороше – дали вовняні шкарпетки, термобілизну, амуніцію, годували», – цитує видання полоненого Сичова.

На позицію до українців неодноразово намагалися вийти й інші російські військові, однак їх знищували бійці «Холодного Яру», зокрема й за участі полоненого. Наразі Данило Сичов перебуває у безпеці та включений до обмінного фонду.

«І отже: заяви російського командування про захоплення села Русин Яр на Донеччині не відповідають дійсності», – констатує видання.