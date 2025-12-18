Полонені колумбійці закликали земляків не вірити вербувальникам в Колумбії

У Покровську українські штурмовики захопили в полон двох громадян Колумбії, яких Росія завербувала під виглядом роботи на будівництві. Про це 18 грудня повідомив 425-й окремий штурмовий полк «Скеля».

Один з полонених найманців заявив, що йому пообіцяли роботу зварювальником в Росії. Його мали направити на роботу за фахом до одного з підрозділів російської армії, пообіцявши оплату в розмірі 10 млн колумбійських песо (близько 2,5 тис. доларів).

Інший найманець розповів, що працював у Дубаї, а під час відпустки знайомий запропонував йому роботу охоронця на газопереробному заводі в РФ. Росіяни сказали, що це займе «максимум місяць», однак, за його словами, це виявилося брехнею.

Після прибуття до Уфи у колумбійців вилучили паспорти, документи та мобільні телефони. За три дні їх посадили в автобус і понад 36 годин везли в невідомому напрямку, після чого змусили п’ять днів іти пішки.

Найманці заявили, що російська сторона їх обманула й не виплатила жодних грошей. Вони також стверджують, що жодного разу не відкривали вогонь.

Раніше повідомлялось, що Росія активізувала вербування іранців для участі у війні проти України. За приєднання до російської армії пропонують 20 тис. доларів «підйомних», а також близько 2000 доларів за кожен місяць служби.