Олександр Ганілов представляв обвинувачення в суді проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова

Прокурор першого відділу першого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами ДБР Офісу генпрокурора Олександр Ганілов отримав службову квартиру в Печерському районі міста Києва. Про це повідомив у четвер, 8 січня, Центр протидії корупції.

«Один із прокурорів, який представляв обвинувачення в суді проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова та підписував сумнівну угоду зі слідством з викраденим СБУ нардепом Федором Христенком, отримав від держави квартиру на Печерську», – йдеться у повідомленні.

У Печерській районній державній адміністрації на запит Центру повідомили, що з 1 жовтня і до кінця 2025 року вісім працівників Офісу генерального прокурора отримали ордери на службові квартири Печерському районі міста Києва. Серед них був Олександр Ганілов, площа наданої йому квартири складає 110 м2.

Ймовірно, Ганілов отримав житло такою площею через те, що є батьком пʼятьох дітей. Та в його декларації йдеться, що дружина та діти проживають в Калуші Івано-Франківської області.

«Ми в ЦПК вважаємо це “подякою” прокурору Олександру Ганілову від керівника Руслана Кравченка за роботу у справі проти Руслана Магамедрасулова. Також Ганілов підписав угоду з нардепом Христенком з брехливими свідченнями проти Руслана та з обовʼязками свідчити проти керівництва НАБУ та САП», – наголошують у матеріалі.

Відомо, що наказ про видачу службового житла Кравченко підписав наступного дня після того, як прокуратура скерувала до суду угоду з Христенком. Згодом з СІЗО випустили батька детектива НАБУ та самого Руслана Магамедрасулова. Ганілов був одним з основних прокурорів обвинувачення, що представляли справу в суді. З 2018 року він підтримує справи ДБР і працює у відповідних департаментах Генеральної прокуратури.

Справа Руслана Магамедрасулова

Нагадаємо, 21 липня СБУ спільно з Офісом генпрокурора прийшли з обшуками до детективів НАБУ та затримали керівника міжрегіональних управлінь детективів Руслана Магамедрасулова. Посадовця затримали за підозрою у веденні бізнесу в Росії – за даними спецслужби, посадовець нібито допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з Росією та має контакти з представниками країни-агресора.

У вівторок, 22 липня, суд взяв його під варту.

Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора і Державне бюро розслідувань 16 вересня повідомили про нову підозру детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову за допомогу з махінаціями конвертаційним центрам. 3 грудня Апеляційний суд у Києві звільнив з-під варти Магамедрасулова.