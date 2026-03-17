Личаківський районний суд Львова виніс вирок адвокату Олегу Медику за внесення неправдивих відомостей у документи для реєстрації ГО. Суд призначив йому 85 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у березні 2026 року, адвокат Олег Медик на прохання своєї знайомої у серпні 2022 року готував установчі документи для реєстрації ГО «Успішна нація». Засновниками ГО мали бути двоє людей, але адвокат підробив підпис однієї з них у протоколі установчих зборів та статуті ГО та передав їх для подальшої реєстрації громадської організації.

У матеріалах справи вказано, що щодо адвоката порушили кримінальне провадження за ч.1 ст.205-1 ККУ (внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей). У суді він визнав свою провину.

Цю справу розглянув суддя Роман Грицко, який дослідив усі матеріали та аргументи, визнавши Олега Медика винним у вчиненні кримінального правопорушення. Йому призначили 85 тис. грн штрафу та стягнули майже 39 тис. грн за залучення експертів. Вирок ще можна оскаржити.