Наразі він відбуває покарання у виправній установі за іншим епізодом шахрайства

У Львові викрили ексадвоката, який, перебуваючи у в’язниці, привласнив житло померлої. Про це у понеділок, 22 грудня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у липні цього року 50-річний львів’янин, відбуваючи покарання за шахрайство з документами, незаконно заволодів чужим помешканням. Знаючи, що власниця квартири померла ще у 2021 році й спадкоємців у неї не було, чоловік підробив договір дарування на житло. У фіктивному документі зазначалося, що нібито у 2007 році жінка подарувала цю нерухомість підозрюваному.

«Надалі цей договір слугував підставою для внесення відомостей у державний реєстр прав на нерухоме майно та реєстрації права власності на спірне помешкання за заявником. Так як сам чоловік перебуває у в’язниці, то для подачі документів державному реєстратору залучив свого знайомого, який не знав про підробку», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Таким чином ексадвокат привласнив двокімнатну квартиру у Залізничному районі Львова. Тоді як згідно з чинним законодавством ця нерухомість, через відсутність спадкоємців у померлої, мала перейти у власність громади.

50-річному чоловіку повідомили про підозру у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 КК України). Наразі він відбуває покарання у виправній установі за іншим епізодом шахрайства – будучи адвокатом, підробив постанову судді одного з судів Львова. Це дало можливість його клієнтові повернути товар та автомобіль, які мали бути конфісковані через порушення митних правил. На підставі цього вироку право на заняття адвокатською діяльністю було припинено у 2017 році.