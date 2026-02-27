Росіяни скинули фосфорні бомби на житловий квартал Костянтинівки

Військові 28 окремої механізованої бригади зафіксували застосування росіянами фосфорних бомб проти жителів міста Костянтинівка Донецької області. Відеодоказ воєнного злочину українські захисники опублікували у пʼятницю, 27 лютого, у своєму телеграм-каналі.

Як зауважили військові, російські окупанти атакували фосфорними бомбами житловий квартал Костянтинівки, після чого скинули на місто фугасну авіаційну бомбу. Крім того, захисники повідомили, що росіяни дроном вбили велосипедиста. Бійці наголошують, що оператор російського FPV-дрона бачив, що атакує цивільного жителя, однак все одно вирішив його вбити.

Воєнний злочин зафіксували бійці підрозділу R.V. 3-го механізованого батальйону 28 ОМБр.

«Жорстока реальність міста, яке росіяни стирають з лиця землі. Зафіксували російські удари фосфором по житловому кварталу. Забороненої зброї, яка випалює все живе. У місті лишається близько двох тисяч цивільних, однак росіяни не цураються не лише бити по них подібними засобами (фосфорними бомбами), а й полюють дронами», – прокоментували військові 28 бригади.

Зауважимо, що бомби, що містять білий фосфор, відповідно до Женевської конвенції, заборонено застосовувати у житлових зонах. Таке рішення повʼязане з тим, що фосфорні бомби – надзвичайно жорстоке озброєння, оскільки спричиняє сильні каліцтва, зокрема, опіки шкіри, а пари фосфору випалюють легені при вдиханні. Застосування фосфорних бомб є воєнним злочином.