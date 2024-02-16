Росіяни почали застосовувати фосфорні боєприпаси та збільшили застосування КАБів в Авдіївці

Російські окупанти, які намагаються захопити донецьку Авдіївку, почали застосовувати фосфорні боєприпаси. Про це повідомив у п’ятницю, 16 лютого, речник 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі національного телемарафону.

«Ворог починає застосовувати фосфор. Збільшилося використання КАБів. КАБи – набагато гірше, ніж артилерія. Це авіабомби і по 250 кг, і по пів тонни. Це і 50, і більше авіабомб за добу. Їх дуже велика кількість на такий невеликий плацдарм, який утримується», – повідомив Олександр Бородін.

За його словами, росіяни інтенсифікують атаки на місто та намагаються вибити українських військових. Попри це, Авдіївку продовжують обороняти ЗСУ.

У прес-службі 3-ї ОШБ підтвердили застосування фосфорних боєприпасів та повідомили, що через фосфорні обстріли відбулося загоряння цистерн із мазутом на території Авдіївського коксохімічного заводу. У прес-службі додали, що отруйний смог від загоряння розповсюджується територією заводу.

Нагадаємо, білий фосфор, який росіяни застосовують у боєприпасах – отруйний для людини. Смертельна доза становить 0,05-0,15 г. Ця речовина може викликати ураження кісток та кісткового мозку, омертвіння тканин – людина отримує не просто опіки, а глибинні рани. Застосування такого типу зброї заборонено Женевською конвенцією, проте окупанти застосовували їх на різних напрямках фронту – зокрема, під час штурму маріупольської «Азовсталі» та атак на Бахмут.