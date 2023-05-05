Росіяни обстріляли фосфорними боєприпасами велику частину Бахмута

У Бахмуті, де тримають оборону українські військові, росіяни масово застосували фосфорні та запалювальні боєприпаси. Про це свідчить відео Сил Спеціальних Операцій ЗСУ, опубліковане у п'ятницю, 5 травня.

На відео видно, як велика частина міста охоплена вогнем, а також падіння снарядів, схожих на фосфорні боєприпаси. У коментарі «Українській Правді» у прес-службі ССО заявили, що росіяни здійснили масовану атаку забороненими фосфорними снарядами.

«Ворог використав фосфорні і запалювальні боєприпаси у Бахмуті, намагаючись стерти місто з лиця землі. Проте воїни ССО та інших підрозділів Сил оборони продовжують мужньо боронити місто. І в цих умовах ми продовжуємо нищити ворога», – повідомили у прес-службі ССО.

Зазначимо, фосфорні боєприпаси заборонені Женевською конвенцією, положення якої є обов'язковими для всіх країн, залучених у військові конфлікти. Попри це росіяни регулярно застосовують цей тип озброєння проти військових та цивільних українців, що є черговим воєнним злочином.