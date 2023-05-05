Глава ПВК «Вагнер» заявив про плани вивести своїх найманців з Бахмута

У Головному управлінні розвідки Міноборони України та у Збройних силах України прокоментували заяву очільника ПВК «Вагнер» Євгєнія Прігожина про вихід «вагнерівців» із Бахмута 10 травня. Про це повідомляє РБК-Україна.

У коментарі виданню представник ГУР Андрій Черняк зауважив, що насправді Прігожин не збирається виводити своїх найманців із Бахмута. Представник розвідки наголосив, що ця заява пов’язана із тим, що «вагнерівці» не можуть виконати свою обіцянку – захопити місто до 9 травня.

«Тому він зараз намагається зробити когось винним у цьому, адже він зараз розуміє, що вже не може дотримати свого слова», – пояснив Черняк. За його словами, ГУР зараз не фіксує жодних відводів військ у районі Бахмута. Водночас Черняк зауважив, що у «вагнерівців» дійсно є деякі проблеми із боєприпасами.

«Але скільки б їм не давали – їм не буде достатньо. Тобто, чим більше їм дають – тим більше їм потрібно, і тим більше їм хочеться отримувати», – зазначив він.

Своєю чергою, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий вважає, що, найімовірніше, у ПВК «Вагнер» виникли проблеми із кількістю найманців, яких стає все менше. Він наголосив, що такі заяви окупантів є зайвим свідченням героїзму та подвигів ЗСУ, котрі продовжують знищувати вагнерівців у Бахмуті. Речник резюмував, що Прігожин вже упродовж місяця робить подібні заяви щодо ситуації у Бахмуті, оскільки розуміє, що більше не в змозі якось виправдовувати невдачі своїх бійців та неможливість виконати взяті на себе обіцянки.

Нагадаємо, ватажок ПВК «Вагнер» звернувся до очільників оборонних відомств РФ, зазначивши, що 10 травня його бійці будуть виведені із Бахмута через нестачу боєприпасів. За його словами, без боєприпасів втрати вагнерівців у Бахмуті – марні та невиправдані. Прігожин укотре поскаржився, що міноборони РФ вже місяць не надає його найманцям достатньо боєприпасів.