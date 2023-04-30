Бої на деяких ділянках точаться на дистанціях до 50 метрів

Бойові зіткнення між Збройними силами та російськими окупантами іноді відбуваються на відстанях менш як 50 метрів. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук.

За його словами, протягом тижня лінія фронту майже не рухалася, і основні зусилля щодо ведення наступальних дій ворог нині зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Мар’їнському напрямках.

«Але саме епіцентром (бойових дій – ред.) є Мар’їнський та Бахмутський напрямки. Тут дійсно найбільша кількість саме штурмових дій, і тут, на цих ділянках, тривають вуличні бої, подекуди на досить мінімальних дистанціях», – зазначив речник.

Музичук пояснив, що бойові зіткнення відбуваються на відстанях менш як 100 метрів, подекуди навіть менш як 50 метрів.

Також представник Нацгвардії поінформував, що на Запорізькому і Херсонському напрямках росіяни продовжують облаштовувати ешелоновану оборону. Він додав, що лише на Херсонському напрямку протягом тижня нацгвардійці збили 4 безпілотники, серед яких «Орлан-10» та «Zala 421».

Нагадаємо, в ЗСУ заявили, що російські окупанти далекі від захоплення «дороги життя» з Часового Яру до Бахмута, якою постачаються продукти, ліки, озброєння та інші необхідні речі для військових та цивільних.