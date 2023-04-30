Загарбники намагаються максимально знищити інфраструктуру в Бахмуті, щоб ЗСУ було незручно оборонятися

Російські окупанти далекі від захоплення «дороги життя» з Часового Яру до Бахмута, якою постачаються продукти, ліки, озброєння та інші необхідні речі для військових та цивільних. Про це у коментарі ZN.UA сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«Росіяни вже декілька тижнів говорять про захоплення «дороги життя», як і про постійний вогневий контроль над нею. Насправді все інакше. Так, там дійсно складно, адже їхні спроби захопити дорогу тривають, як і спроби встановити вогневий контроль. Але завдяки військовим Сил спеціальних операцій, артилеристам, Сили оборони не дають росіянам «обрізати» нашу логістику», – розповів він.

Череватий повідомив, що також працюють інженери, спеціалісти з логістики, які прокладають нові шляхи. Все це в комплексі дозволяє доставляти в Бахмут зброю, медикаменти, їжу, боєприпаси, а також забирати поранених.

«Тривають важкі бої, але немає ніякої паніки чи неконтрольованості. Всі діють згідно з визначеними наперед сценаріями. Ситуація повністю контролюється Генштабом, плюс ми бачимо всі наміри противника та упереджуємо їх вогнем. Все це в комплексі дозволяє тримати Бахмут далі», – додав Череватий.

Він також розповів, що росіяни вимушені залучати до боїв у Бахмуті десантників, тому що «вагнерівці» «закінчуються».

За словами Череватого, загарбники намагаються максимально знищити інфраструктуру в Бахмуті, щоб ЗСУ було незручно оборонятися.

«Росіяни зараз роблять все, щоб знищити максимально міську інфраструктуру, адже вести у забудові досить складно. Це робиться для того, щоб ми не могли використовувати фортифікаційні споруди для побудови оборони», – сказав він.

Речник додав, що ворог намагається атакувати там, де тільки є можливість. Так роблять і ЗСУ, завдаючи ударів на випередження в міській забудові. Сили оборони намагаються діяти таким чином, щоб максимально ускладнити задачу ворогу