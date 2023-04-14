Український військовий готує артилерію для відкриття вогню на Бахмутському напрямку, 13 квітня 2023

Росія відновила свій наступ на місто Бахмут у Донецькій області в той час, як сили російського міністерства оборони і ПВК «Вагнер» покращили співпрацю, повідомила у п’ятницю, 14 квітня, військова розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

Як йдеться у звіті, українська оборона все ще утримує західні райони міста, але протягом останніх 48 годин зазнавала особливо інтенсивного російського артилерійського вогню. Водночас у звіті також повідомляється про те, що українські сили зіткнулися із серйозними проблемами поповнення запасів у районі Бахмута, але здійснили впорядкований відхід із позицій, якими вони були змушені поступитися.

Генштаб про відступи ЗСУ з позицій у Бахмуті поки що не повідомляв, однак у його зведенні йшлося про те, що в місті тривають важкі бої.

«Штурмові групи «Вагнера» продовжують вести наступ через центр міста, тоді як російські повітряно-десантні підрозділи (ВДВ) замінили частину підрозділів «Вагнера» на північному і південному флангах операції», – додали у британській розвідці.

Росія активно штурмує Бахмут та населені пункти на підступах до нього з липня 2022 року. У грудні наступ посилився – передусім за рахунок частин, які відступили з правобережжя Херсонської області. Крім того, місто стало головною ціллю ПВК «Вагнер».

13 квітня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що щодоби в районі Бахмута загарбники здійснюють до півсотні спроб штурмів, пише «Радіо Свобода». За його словами, Бахмутський напрямок залишається найважчим на фронті.