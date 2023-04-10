Командувач сухопутних військ зустрівся з оборонцями Бахмуту

Росіяни змушені залучати до боїв у Бахмуті десантно-штурмові підрозділи та групи спеціального призначення, щоб компенсувати втрати «вагнерівців». Попри це українські військові продовжують боронити місто та не дають окупантам просуватися.

Про це повідомив у понеділок, 10 квітня, командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Він відвідав українських оборонців на Бахмутському напрямку та обговорив плани щодо оборони міста.

«Сили оборони виснажили вагнерівців. Ворог змушений залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. Росіяни активно застосовують свою артилерію та авіацію, знищують місто, яке не можуть захопити», – повідомив Олександр Сирський.

Нагадаємо, 23 березня командувач сухопутних військ заявив, що ЗСУ скоро скористаються виснаженістю російських окупантів на Бахмутському напрямку. За його словами, росіяни втратили значні сили під час штурму Бахмуту, і українські військові зможуть скористатися вдалим моментом для звільнення міста.