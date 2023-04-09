Військовослужбовці називають себе «позашляховиками»

Командувач східним угрупуванням ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав відео, зняте в окопах бійців 92-ї бригади ім. кошового отамана Івана Сірка.

«Від стійкості кожного воїна сьогодні залежить результат України в полі бою. Герої!», – йдеться у коментарі до ролика у Telegram.

У кадрі бійці 92-ї бригади імені кошового отамана Івана Сірка. На відео видно, що в їхніх окопах утворилися калюжі. Пройтися вздовж рову по багнюці фактично неможливо, ноги вгрузають ледь не по коліна в болото.

На окремих ділянках окопу крім багнюки на дні, зверху по коліна стоїть вода.

«Наш командир – «позашляховик»», – коментує боєць на відео пересування командира підрозділу по окопу.