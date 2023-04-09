Генерал-полковник Сирський показав відео з окопів 92-ї бригади на передовій
Українські захисники вимушені пересуватися майже по коліна у болоті і воді, але встигають про це навіть пожартувати
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Командувач східним угрупуванням ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав відео, зняте в окопах бійців 92-ї бригади ім. кошового отамана Івана Сірка.
«Від стійкості кожного воїна сьогодні залежить результат України в полі бою. Герої!», – йдеться у коментарі до ролика у Telegram.
У кадрі бійці 92-ї бригади імені кошового отамана Івана Сірка. На відео видно, що в їхніх окопах утворилися калюжі. Пройтися вздовж рову по багнюці фактично неможливо, ноги вгрузають ледь не по коліна в болото.
На окремих ділянках окопу крім багнюки на дні, зверху по коліна стоїть вода.
«Наш командир – «позашляховик»», – коментує боєць на відео пересування командира підрозділу по окопу.