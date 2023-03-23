За словами Олександра Сирського, росіяни втрачають значні сили у місті Бахмут на Донеччині

Російські окупанти втрачають значні сили у місті Бахмут на Донеччині, ворог втомлюється і ЗСУ зовсім скоро цим скористаються. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

«Агресор не полишає надії за будь-яку ціну взяти Бахмут, не дивлячись на втрати ані в живій силі, ані в техніці. Основними силами РФ на цьому напрямку є представники ПВК "Вагнера". Не шкодуючи нічого, вони втрачають значні сили та видихаються. Зовсім скоро ми скористаємось цією нагодою, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп’янськом», – заявив Сирський.

Сирський зазначив, що українські воїни перебувають під безперервним вогнем артилерії та авіації противника, але при цьому демонструють надлюдську стійкість, мужність та хоробрість. Зокрема, командувач Сухопутних військ ЗСУ відзначив підрозділи 93, 10, 57 та 5 бригад, які зараз б’ються на сході країни.

До слова, британська розвідка припускає, що наступ російських військ під Бахмутом починає слабшати, хоча ситуація для оборонців міста залишається складною. Розвідка зазначає, що останніми днями українські сили почали локальну контратаку західніше Бахмута, щоби зменшити тиск противника на трасу H-32, яка є важливою для постачання.

Раніше в ЗСУ повідомили, що російські загарбники тактично не можуть завершити операцію із захоплення Бахмута. 17 березня командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що росіяни залучили всі свої потужності на намагаються прорвати оборону на декількох напрямках і повністю оточити Бахмут.

У звіті американського інституту вивчення війни ISW зазначається, що темпи російського наступу в районі Бахмута сповільнюються, натомість російські війська, ймовірно, намагаються розпочати наступ на інших напрямках, зокрема у районі Авдіївки.