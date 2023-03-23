Темпи російського наступу в районі Бахмута сповільнюються, натомість російські війська, ймовірно, намагаються розпочати наступ на інших напрямках, зокрема у районі Авдіївки. Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни ISW.

Аналітики наголосили, що 21 і 22 березня російські війська здійснили незначні просування на півдні Бахмута, а українські сили провели контратаки на південно-західних і північно-західних околицях міста. 22 березня Генштаб повідомив, що наступальний потенціал російських військ в районі Бахмута знижується.

«Російські сили наразі збільшують темпи наступальних операцій навколо Авдіївки з метою оточення населеного пункту. Не виключено, що російські сили роблять це за рахунок операцій навколо Бахмута та наступу навколо Вугледара, який зупинився», – йдеться у звіті ISW.

В інституті зазначили, що російські військовослужбовці 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 58-ї загальновійськової армії раніше заявляли, що їх перекидають в район Вугледара для проведення штурмових дій, однак 21 березня один з російських воєнних блогерів повідомив, що підрозділи 136-ї мотострілецької бригади діють на авдіївському напрямку.

«Ця очевидна зміна дислокації, якщо вона не є результатом російського перекручування фактів, ймовірно, вказує на те, що російські війська обрали як пріоритет активізацію операцій навколо Авдіївки, а не відновлення наступу на Вугледар», – вважають аналітики.

У ISW й надалі вважають, що просування російських військ може змусити українські війська відступити з Бахмута та Авдіївки, однак наразі така перспектива не виглядає ймовірною.