Британська розвідка припускає, що наступ російських військ під Бахмутом починає слабшати, хоча ситуація для оборонців міста залишається складною. Про це йдеться у зведенні міноборони за 22 березня.

Розвідка зазначає, що останніми днями українські сили почали локальну контратаку західніше Бахмута, щоби зменшити тиск противника на трасу H-32, яка є важливою для постачання.

«Бої тривають довкола центру міста, українські оборонці залишаються під загрозою через оточення з півночі та півдня. Втім, є реалістична можливість, що російський наступ на місто починає втрачати обмежений в часі імпульс, який досі мав – частково через те, що деякі російські підрозділи перекидають на інші ділянки фронту», – йдеться в огляді розвідки.