Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили України не можуть залишити Бахмут та запросив аналітиків, які відкидають доцільність оборони, відвідати місто. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Al Arabia.

Президент вчергове повторив, що Україна не відмовиться від утримання Бахмута. Він зазначив, що аналітикам, які говорять про те, що місто не має стратегічного значення, варто відвідати Бахмут, щоб «вони могли зрозуміти, що може статися і якими є загрози».

«Ми не можемо відмовитися від Бахмута, тому що це допоможе розширити фронт і дасть російським військам та "Вагнеру" шанс захопити більше наших земель», – заявив президент і наголосив, що окупація Бахмута може стати трампліном для наступу на Краматорськ та Слов'янськ.

Зауважимо, що Росія вже залучила до боїв за Бахмут не лише приватну військову компанію «Вагнер», але й професійних військових, зокрема десантників. Попри важкі бої, які тривають вже понад півроку, у місті досі перебувають цивільні.