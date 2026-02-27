Смертельна ДТП сталася увечері 24 серпня на пішохідному переході в Малечковичах

Пустомитівський районний суд Львівської області пом’якшив запобіжний захід сину місцевого депутата 21-річному Владиславу Юрасу, який 24 серпня 2025 року на пішохідному переході в селі Малечковичі біля Львова збив 14-річну школярку Юлію Триндей. Унаслідок ДТП дівчина отримала важкі травми та померла в реанімації. Батьки дівчини побоюються, що винуватець може уникнути покарання.

Мама загиблої школярки Оксана Триндей повідомила у фейсбуці, що на останньому засіданні 24 лютого Пустомитівський суд змінив запобіжний захід винуватцю ДТП Владиславу Юрасу з цілодобового домашнього арешту на нічний домашній арешт. Рішення ухвалила суддя Ірина Мельничук.

«Під час досудового слідства було встановлено, що внаслідок порушення водієм правил безпеки дорожнього руху, в тому числі швидкісного режиму, 24 серпня 2025 року близько 21:26 на дорозі Львів-Пустомити-Меденичі в межах пішохідного переходу наша донька отримала тяжкі тілесні ушкодження, внаслідок яких і померла в лікарні 30 серпня 2025 року. Дорогу переходила з двома іншими пішоходами, була всередині між ними, не бігла, не вискакувала», – написала Оксана Триндей.

Мама загиблої наголосила, що підозрюваний є студентом, магістром юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка, а його батько 44-річний Роман Юрас є депутатом Пустомитівської міськради від «Самопомочі», очолював земельну комісію.

Окрім того, адвокат підозрюваного Михайло Гриневич – колишній помічник іншого судді Пустомитівського районного суду.

«Зважаючи на це, у нас є причини сумніватись у тому, що судочинство буде здійснене неупереджено», – додала мама загиблої школярки, надаючи справі суспільного розголосу.

Загибла Юлія Триндей була юною художницею, навчалася у львівській гімназії «Євшан» та Львівському художньому ліцеї.