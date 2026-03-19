У ніч на четвер, 19 березня, на території Боздоського парку в Ужгороді загорівся гриль-бар Kaspiy. Вогонь знищив покрівлю та обладнання закладу. Що стало причиною загоряння, встановлюють правоохоронці.

Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області, займання закладу на Слов’янській набережній помітили працівники поліції охорони.

«На місце прибули три відділення пожежників. Окрім ліквідації загоряння в самій споруді, важливо було не допустити перекидання полум’я на прилеглу паркову зону, тому рятувальники постійно проливали її водою», – зазначили в ДСНС.

За даними ZAXID.NET йдеться про відомий гриль-бар Kaspiy. Вогонь знищив покрівлю, перекриття та обладнання закладу на площі 170 м². Обійшлося без постраждалих. Причину пожежі та розмір збитків встановлюють.

Зазначимо, гриль-бар Kaspiy 10 років працював у Мукачеві, а з початком повномасштабного вторгнення РФ переїхав до Ужгорода.

Окрім закладу в обласному центрі Закарпаття, під брендом Kaspiy працює також ресторан у Миколаєві. У переддень пожежі заклад повідомив у фейсбуці про відкриття нового сезону у Боздоському парку.

Нагадаємо, 24 лютого депутати Ужгородської міської ради дозволили продаж землі під будівництво закладів громадського харчування на території Боздоського парку. Ділянка площею 0,04 га на Слов’янській набережній, 5В, розташована поруч з гриль-баром Kaspiy.