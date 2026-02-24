Йдеться про територію праворуч від входу до парку

Депутати Ужгородської міської ради дозволили продаж землі під будівництво закладів громадського харчування на території Боздоського парку. Рішення ухвалили під час сесії в четвер, 20 лютого.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,04 га на Слов’янській набережній, 5В, праворуч від входу до парку, поблизу паркінгу. Землю оцінили в 1,67 млн грн – у розрахунку 4178 грн за м2.

Новий власник – Олександр Костюк – може використовувати земельну ділянку площею 0,04 га для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування.

За інформацією аналітичного порталу YouControl, Олександр Костюк є співзасновником «Асоціації забудовників Ужгорода».

Серед партнерів бізнесмена в громадській організації – підозрюваний у несплаті 40 млн грн податків Степан Гозда, ексдепутат Закарпатської облради від «Партії Регіонів» Петро Ільницький та Микола Коціпак – брат депутата Ужгородської міської ради від ВО «Батьківщина» Віталія Коціпака. Останній голосував за продаж земельної ділянки Олександру Костюку.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року виявилося, що на території Боздоша сформовано 7 земельних ділянок площею 1,37 га, з яких понад 1 га накладається на землі парку, який є пам’яткою садово-паркового мистецтва. Правоохоронці відкрили кримінальну справу та отримали дозвіл суду на ознайомлення з документами цих ділянок. Серед них була і земля, яку депутати Ужгородської міськради вирішили продати на сесії 20 лютого.