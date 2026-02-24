Ужгородські депутати дозволили продаж землі в Боздоському парку
Власником ділянки за 1,6 млн грн став забудовник Олександр Костюк
Депутати Ужгородської міської ради дозволили продаж землі під будівництво закладів громадського харчування на території Боздоського парку. Рішення ухвалили під час сесії в четвер, 20 лютого.
Йдеться про земельну ділянку площею 0,04 га на Слов’янській набережній, 5В, праворуч від входу до парку, поблизу паркінгу. Землю оцінили в 1,67 млн грн – у розрахунку 4178 грн за м2.
Новий власник – Олександр Костюк – може використовувати земельну ділянку площею 0,04 га для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування.
За інформацією аналітичного порталу YouControl, Олександр Костюк є співзасновником «Асоціації забудовників Ужгорода».
Серед партнерів бізнесмена в громадській організації – підозрюваний у несплаті 40 млн грн податків Степан Гозда, ексдепутат Закарпатської облради від «Партії Регіонів» Петро Ільницький та Микола Коціпак – брат депутата Ужгородської міської ради від ВО «Батьківщина» Віталія Коціпака. Останній голосував за продаж земельної ділянки Олександру Костюку.
Нагадаємо, у жовтні 2021 року виявилося, що на території Боздоша сформовано 7 земельних ділянок площею 1,37 га, з яких понад 1 га накладається на землі парку, який є пам’яткою садово-паркового мистецтва. Правоохоронці відкрили кримінальну справу та отримали дозвіл суду на ознайомлення з документами цих ділянок. Серед них була і земля, яку депутати Ужгородської міськради вирішили продати на сесії 20 лютого.