В Ужгороді почалися підготовчі роботи до зведення житлового комплексу поблизу Ботанічного саду. Мешканці мікрорайону, які через це не можуть пройти до річки, звернулися за допомогою до депутата міської ради, відомого кондитера Валентина Штефаня. Той заявив про погрози від забудовника, правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Йдеться про територію на березі річки Уж, поблизу дитячої залізниці. Ботанічний провулок з’єднує вул. Ольбрахта в історичному центрі міста з набережною.

Мешканець цього району Вадим Логвінов оприлюднив фотографії, на яких видно, як кілька одиниць будівельної техніки готують фундамент для майбутньої забудови.

На прохання мешканців вул. Ольбрахта Вадим Логвінов виступив перед депутатами під час сесії Ужгородської міської ради у четвер, 19 лютого.

«Ботанічний провулок загороджений і практично зруйнований. Архітектор казав, що там давався дозвіл на будівництво котеджів. Але чи був дозвіл на важку будівельну техніку, яка знищила прибережну смугу поблизу дитячої залізниці?», – запитав ужгородець.

У відповідь архітектор Ужгорода Олег Боршовський зазначив, що у забудовника є документи на підготовчі роботи.

«Було звернення щодо надання містобудівних умов та обмежень для реконструкції індивідуальних житлових будинків. Воно пройшло певну процедуру. Було повідомлення на підготовчі роботи, отримали погодження на влаштування будівельного майданчика», – сказав архітектор.

Водночас депутат Валентин Штефаньо заявив про погрози від забудовника, оприлюднивши запис телефонної розмови з ексдепутатом Ужгородської міської ради Іваном Волошином. На записі чутно, як останній з використанням нецензурної лексики закликає депутата не заважати і займатися своєю справою.

Іван Волошин підтвердив розмову з Валентином Штефаньо.

«Разом з листуванням він кілька разів зі мною спілкувався по телефону, відверто провокуючи з включеним диктофоном … можна послухати розмову в мережі. Після кількох кіл розмови про одне і те ж я сказав йому, що він придурок і поклав слухавку», – написав Іван Волошин у фейсбуці.

У Закарпатській обласній прокуратурі повідомили, що відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 129 ККУ (погроза вбивством).

«За інформацією, озвученою депутатом під час виступу на сесії міської ради, погрози пролунали у зв’язку з підняттям ним питання щодо забудови на Ботанічній набережній у центральній частині Ужгорода. Після прийняття заяви та відібрання пояснень від заявника відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань», – зазначили правоохоронці.

Що будують на березі річки Уж

Проєкт будівництва Botanic Club House за адресою Ботанічний провулок, 1 в Ужгороді з’явився на сайті «ЛУН».

«Botanic Club House є втіленням клубного формату житла преміумкласу в центральному районі Ужгорода. Проєкт створено для людей, які цінують приватний простір та баланс між життям у центрі подій та тишею власної резиденції. Клубний будинок інтегрований в унікальну екосистему ботанічного саду, а панорамні вікна та тераси дозволяють щодня милуватися краєвидами річки та старовинного замку», – йдеться в описі проєкту.

Botanic Club House передбачає 21 квартиру площею від 70 до 200 м2, а кожна резиденція матиме власну терасу. Територію котеджів обладнають охороною та відеоспостереженням. Для зручності мешканців облаштують підземний паркінг на 28 автомобілів, спортивний зал, кафе, магазин, дитячий простір та сауну. Реалізація проєкту запланована на І квартал 2027 року.

Прокуратура вивчає законність видачі Ужгородською міською радою містобудівних умов та обмежень, а також інших дозвільних документів на забудову в Ботанічному провулку.

ZAXID.NET звернувся з інформаційним запитом до Ужгородської міськради. Ми доповнимо матеріал після отримання відповіді.