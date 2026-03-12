Слідчі повідомили військовому про підозру

На Львівщині правоохоронці викрили військовослужбовця, який недбало ставився до служби та допустив закупівлю бутильованої води за завищеними цінами. Це завдало державі збитків на майже мільйон гривень.

Як повідомила Нацполіція Львівщини 12 березня, у 2023 році офіцер військової частини при закупівлі бутильованої питної води не вжив всіх заходів для встановлення ринкової оптимальної вартості товару, через що воду купили за суттєво завищеними цінами. Таким чином державі було завдано збитків на загальну суму майже мільйон гривень.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону уточнює, що упродовж січня-червня 2023 року було погоджено закупівлю майже 317 тис. літрів води по 6 грн за літр та близько 140 тис. по 6,5 гривень, що спричинило збитки державі на суму близько 1 мільйона гривень.

Слідчі повідомили військовому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.425 (Недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Досудове розслідування триває. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.