Станом на ранок рятувальники продовжують ліквідацію пожежі на Чернігівщині

Уночі четверга, 12 березня, російські війська атакували один з населених пунктів Менської громади на Чернігівщині. Унаслідок атаки загинула 15-річна дівчинка, а її батьки зазнали поранень. Про це повідомила Менська міська рада у фейсбуці.

Як йдеться у повідомленні, ворог атакував населений пункт Менської громади після 01:00. Через удар пошкоджено два житлові будинки.

«На місці трагедії працюють поліцейські та рятувальники, зокрема підрозділи Менської та Корюківської громад. Триває ліквідація пожежі та надання допомоги постраждалим», – ідеться в повідомленні.

У Менській громаді 12 березня оголосили днем жалоби за загиблою внаслідок ворожої атаки дівчинкою.

Зауважимо, о 01:41 Повітряні сили повідомляли про БпЛА в напрямку Макошиного на Чернігівщині.

Нагадаємо, напередодні, 11 березня, російський безпілотник атакував маршрутку в Херсоні. Унаслідок удару поранення отримали 20 людей, серед них – підліток.