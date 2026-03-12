На Чернігівщині через російську атаку загинула 15-річна дівчинка
У Менській громаді 12 березня оголосили днем жалоби за загиблою дитиною
Уночі четверга, 12 березня, російські війська атакували один з населених пунктів Менської громади на Чернігівщині. Унаслідок атаки загинула 15-річна дівчинка, а її батьки зазнали поранень. Про це повідомила Менська міська рада у фейсбуці.
Як йдеться у повідомленні, ворог атакував населений пункт Менської громади після 01:00. Через удар пошкоджено два житлові будинки.
«На місці трагедії працюють поліцейські та рятувальники, зокрема підрозділи Менської та Корюківської громад. Триває ліквідація пожежі та надання допомоги постраждалим», – ідеться в повідомленні.
У Менській громаді 12 березня оголосили днем жалоби за загиблою внаслідок ворожої атаки дівчинкою.
Зауважимо, о 01:41 Повітряні сили повідомляли про БпЛА в напрямку Макошиного на Чернігівщині.
Нагадаємо, напередодні, 11 березня, російський безпілотник атакував маршрутку в Херсоні. Унаслідок удару поранення отримали 20 людей, серед них – підліток.