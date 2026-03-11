Орієнтовний обсяг інвестицій складає близько 200 млн євро

Компанія Edem Family львівського бізнесмена Ігоря Кривецького презентувала проєкт будівництва альпійського селища на висоті 895 м у Карпатах. Проєкт передбачає зведення за 10 км від «Буковеля» близько сотні котеджів, шале та віл преміумкласу зі спа-зонами, ресторанами, галереєю і обсерваторією. Орієнтовний обсяг інвестицій складає близько 200 млн євро.

Комплекс Kryla Karpaty з’явиться у селі Лезещина Рахівського району, звідки пролягає один із туристичних шляхів на Говерлу.

Концепцію розробляв австрієць Гернот Ляйтнер, причетний до будівництва нового курорту біля Боржави та підготовки до проведення зимових Олімпійських ігор в Сочі. На 14 га території планують розмістити 50 котеджів, 27 шале, 4 вілли і комплекс на 50 апартаментів.

«Котеджне містечко Kryla Karpaty by Edem розташоване на території Ясінянської селищної громади на схилі Чорногірського хребта на висоті 895 м над рівнем моря. Це місце, де перетинаються десятки мандрівних маршрутів, бо селище Лазещина розкинулося біля підніжжя Петроса і Говерли. Локація комплексу – це і смерековий ліс, і схили, і полонина. І все це у 10-хвилинній доступності до курорту “Буковель”», – йдеться в описі комплексу на сайті «ЛУН».

У вівторок, 10 березня, проєкт презентували у Закарпатській ОВА.

«Після завершення будівництва тут будуть не тільки апартаменти, шале та вілли зі спа-зонами, а й супермаркет та кавʼярні, ресторани різних концепцій, банк та аптека, галерея і духовний центр всіх конфесій, амфітеатр і навіть власна обсерваторія», – розповів голова ОВА Мирослав Білецький.

За словами посадовця, до реалізації проєкту доєднуються відомі спортсмени, артисти та письменники, а орієнтовний обсяг інвестицій складає 200 млн євро.

Забудовник вже відкрив продаж нерухомості в Kryla Karpaty by Edem. Вартість котеджів стартує від 15,6 млн грн, шале – від 35,7 млн грн, а віл – від 50 млн грн. Першу чергу планують здати в експлуатацію до кінця 2026 року.

За інформацією Youcontrol, ТОВ «Едем Фемілі Груп» належить львів’янину Ігорю Кривецькому. Серед подібних проєктів бізнесмена – преміальний відпочинковий комплекс у Конча-Заспі та найбільший в Україні відпочинковий комплекс Edem Resort Medical & Spa у селі Стрілки на Львівщині. ZAXID.NET раніше писав, що територія останнього перейшла у власність Кривецького через сумнівні схеми скуповування земельних ділянок в учасників АТО за значно нижчою від ринкової вартістю.