ТзОВ «Узлісся» приватизувало 15 га землі із природнім озером у Стрілках, хоча компанія стверджує, що озеро є штучним

Верховний Суд скасував рішення Господарського та апеляційного судів та залишив ділянку з озером на території елітного відпочинкового комплексу Ігоря Кривецького Edem Resort Medical & SPA біля Львова у власності ТзОВ «Узлісся». Прокуратура наполягала, що озеро приватизували незаконно.

Йдеться про ділянку площею 15 га у Стрілках, на якій розташоване природне озеро. У 2019 році тодішній голова ЛОДА Маркіян Мальський своїм розпорядженням дозволив ТзОВ «Узлісся» купити і приватизувати ділянку, на якій розбудували масштабний відпочинковий комплекс Edem Resort Medical & SPA. Саме озеро займає 9,2 га від загальної території курорту.

Через приватизацію водойми прокуратура відкрила кримінальне провадження. Наступного дня після повідомлення прокуратури, на офіційній сторінці «Едем Резорту» з’явилася заява про добровільне повернення озера у державну власність. Однак, попри цю обіцянку, ділянка так і залишилася у приватній власності ТзОВ «Узлісся». Більше того, в суді компанія наполягала, що приватизація ділянки з озером відбулась законно. Керівництво комплексу стверджувало, що озеро є штучним і історично його там ніколи не існувало, втім сам же комплекс багато років орендував цю ділянку саме як природню водойму, що живиться з Дністра.

Перші суди визнали за ТзОВ «Узлісся» право власності на водойму, оскільки не побачили її на карті, однак Верховний Суд відправив справу на повторний розгляд. У березні 2023 року Господарський суд Києва позов прокуратури задовольнив, визнав недійсним договір купівлі-продажу ділянки та скасував на неї право власності за ТзОВ «Узлісся». 8 листопада 2023 року це рішення підтвердив Північний апеляційний господарський суд.

23 вересня Верховий Суд скасував рішення попередніх інстанцій та залишив озеро у власності ТзОВ «Узлісся». На думку суду, прокуратура обрала неналежний спосіб захисту своїх прав.

Нагадаємо, найбільший в Україні відпочинковий комплекс Edem Resort Medical & Spa у Стрілках займає площу понад 110 га й належить відомому бізнесмену Ігорю Кривецькому. ZAXID.NET неодноразово писав, що майже вся ця територія перейшла у власність Кривецького через сумнівні схеми скуповування земельних ділянок в учасників АТО за значно нижчою від ринкової вартістю.

У жовтні 2023 року голова ЛОВА Максим Козицький передав у користування іншої компанії Ігоря Кривецького «Едем Кідс» 5,2 га лісової землі в Свіржі, неподалік Edem Resort. Поруч розташований дитячий табір «Дружба», який ця ж компанія купила в Львівської обласної організації профспілки агропромислового комплексу.