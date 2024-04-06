Edem Resort розташований за 40 км від Львова і належить Ігорю Кривецькому

Близько півтори сотні учасників вечірки у елітному відпочинковому комплексі Edem Resort Medical & SPA неподалік Львова змогли зібрати лише 115 тис. грн на дрони для львівської десантної бригади. При цьому витрати на організацію вечірки у кілька разів перевищили суму зібраних для військових грошей.

Як повідомляє сайт Lviv.Media, вечірка, у якій взяли участь близько 150 відомих львів’ян, відбулась в Edem Resort 29 березня і позиціонувалась як благодійна – під час заходу збирали гроші на FPV-дрони для бійців 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Організатором вечірки був маловідомий львівський глянцевий журнал «П’ємонт».

Серед учасників вечірки журналісти помітили, наприклад, власницю мережі дитячих садочків Юлію Гетьман, власника мережі стоматологічних клінік Ярослава Заблоцького, львівську дизайнерку Інну Леон. Була також Ольга Філатова-Кривецька, дружина підприємця та колишнього нардепа, власника Edem Resort Ігоря Кривецького. Запросили також кількох військових із 80-ї бригади.

«Гості свята хизувались дорогим вбрання та аксесуарами. Тут варто зауважити, що в середньому кожен учасник вечірки задонатив близько 600 гривень. До прикладу, вартість оригіналів жіночих сумок, які засвітились на вечорі — від 1 до 5 тисяч доларів», – йдеться у тексті Lviv.Media.

Журналісти також з’ясували, що лише оренда залу в Edem Resort коштує 7 тис. доларів, якщо ж захід благодійний, то організатори можуть зробити знижку. Оренда звукової апаратури коштує близько 200 тис. грн. До цих сум варто додати гонорари співакам, які виступали під час вечірки. Гостей розважали Андрій Кіше, Наталка Карпа та гурт «Рандеву», а ведучим вечора був шоумен Володимир Такудіс.

Одна із власниць журналу, Марта Кавецька розповіла, що за оренду залу, звуку та гонорари організаторам довелось заплатити. При цьому, якщо підрахувати всі витрати на організацію такої вечірки, то сума вийде значно більшою, ніж зібрані 115 тис. грн, за які придбали 7 FPV дронів FlyFish 7. За ці гроші можна було б купити щонайменше 60 таких дронів.

Після розголосу у ЗМІ на своїй сторінці в Instagram Марта Кавецька записала низку сторіс, у яких заявила, що скандал довкола цієї вечірки – замовний, однак замовників вона так і не назвала. Аналогічні відео з’явилися й на сторінці журналу в Instagram. По обіді 6 квітня публічні сторінки Марти Кавецької та журналу «П’ємонт» стали приватними.

На сторінках журналу і інших соцмережах взагалі немає ніякої інформації про результати благодійної вечірки. Останні публікації, наприклад, у Facebook датуються 28 березня.

Для порівняння нагадаємо, що у січні 2024 року парафіяни Собору святого Івана Хрестителя УГКЦ у Львові зібрали 126 тис. грн на FPV-дрони, збір на які організував відомий український волонтер Сергій Стерненко. А влітку 2023 року школярі з Мукачева Закарпатської області зібрали майже 1,5 млн грн і переказали їх на дрони для Збройних сил України.