Щоб зібрати гроші, школярі проводили різноманітні заходи

Школярі з Мукачева Закарпатської області зібрали майже 1,5 млн грн і переказали їх на дрони для Збройних сил України. Початково вони планували зібрати 1 млн грн, але в підсумку зібрали 1 млн 482 тис. грн. Гроші переказали на проект «Армія дронів» від United24.

У травні мукачівські старшокласники провели акцію «Мільйон для ЗСУ». В рамках цієї акції вони проводили різноманітні заходи: благодійні концерти, ярмарки, спортивні заходи та загальноміський велозаїзд.

Як повідомляв ZAXID.NET, у травні у Львові й Тернополі пройшли інклюзивні концерти, в рамках яких для ЗСУ зібрали 400 тис. грн.

United24 – глобальна ініціатива з підтримки України, яку українська влада запустила 5 травня 2022 року Це фандрайзингова платформа, яка збирає гроші для армії, медиків чи постраждалих від війни людей. Станом на 31 травня 2023 року вдалося зібрати понад 340 млн доларів пожертв зі 110 країн.