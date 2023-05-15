Концерти відбувалися 9 та 10 травня в Національному театрі імені Марії Заньковецької у Львові та Тернопільському драматичному театрі імені Тараса Шевченка

Під час благодійного інклюзивного проекту «Відчинилося життя», який відбувся у Львові та Тернополі, зібрали 400 тис. грн. Ці кошти передадуть для одного з підрозділів Сил спеціальних операцій, повідомили 15 травня в Львівській міській раді.

Концерти відбувалися 9 та 10 травня в Національному театрі імені Марії Заньковецької у Львові та Тернопільському драматичному театрі імені Тараса Шевченка.

«Придбані за кошти від обох концертів аксесуари допоможуть українським військовим наблизити перемогу України. Щира дяка усім, хто придбав квиток на концерти «Відчинилося життя» у Львові та Тернополі, і цим не лише підтримав унікальний для країни виступ незрячих співаків разом з оркестром та українськими зірками, але й активно долучився до підтримки ЗСУ», – розповіла засновниця проекту «Відчинилося життя» Оксана Потимко.

Зазначимо, заснований у Львові інклюзивний проєкт «Відчинилося життя» не має аналогів у інших країнах Європи та в Україні. Оркестр Національного театру імені Марії Заньковецької – єдиний в Україні колектив музикантів, який 15 років поспіль співпрацює з обдарованими незрячими виконавцями з України і різних країн Європи (Литва, Польща, Грузія, Швеція). Впродовж 2008-2023 років відбулося майже 90 концертів проекту в усіх регіонах України, а також у Польщі, Литві, Швеції, Словаччині, Білорусії, Угорщині, Молдові. Проект об’єднав близько сотні музикантів, співаків, відомих українських і закордонних артистів.