Асистивні засоби можуть отримати усі, хто їх потребує

Наступного вівторка, 16 травня, у Львові на вул. Стрийській, 86в запрацює Хаб асистивних технологій, що відкрила міжнародна організація Моментум «Колеса для людства» (Momentum Wheels for Humanity) у співпраці з міжнародною організацією Christian Blind Mission (CBM) та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Проект має на меті покращити якість життя українців, безкоштовно забезпечивши їх необхідними допоміжними засобами реабілітації. Хаб безкоштовно забезпечуватиме засобами для покращення мобільності та особистого догляду людей, які їх потребують у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Волинській областях, а також у Києві. Тут можна буде отримати крісла колісні, палиці, ходунці, а також різні засоби для самообслуговування.

Загалом, до кінця 2024 року Хаб асистивних технологій безкоштовно надасть ДЗР щонайменше 2500 українцям.

Особливістю Хабу є те, що тут можна не лише безкоштовно отримати потрібний асистивний засіб, а й його правильний підбір, налаштування, пройти навчання користування ним і перебувати під наглядом фахівців у подальшому.

Окрім забезпечення допоміжними засобами, Хаб функціонуватиме як навчальний осередок для фахівців сфери охорони здоров’я, соціального захисту та інших учасників, які потребують сучасних знань у цій сфері. Тут відбуватимуться тематичні навчальні заходи, тренінги, практичні заняття та зустрічі з українськими та іноземними фахівцями.

«Отримання допоміжних засобів реабілітації (ДЗР або асистивних засобів) в Україні ніколи не було простим процесом, а для окремих людей іноді – справжнім викликом. Із початком повномасштабної агресії Росії потреба у забезпеченні ДЗР лише загострилась. Адже не лише люди, які отримали ушкодження під час бойових дій, потребують цих засобів. Чимало внутрішньо переміщених осіб при евакуації залишили не тільки власні домівки та документи, але й асистивні засоби, якими користувалися», – говорять в організації Моментум.

Ініціатори проекту додають, що перед війною надання послуг асистивних технологій (AT) не встигло пройти процес реформування і було роздробленим між різними міністерствами, а на законодавчому рівні безоплатне надання ДЗР цивільним особам було можливе лише після отримання інвалідності, що зазвичай є тривалим процесом.

Довідково

Momentum Wheels for Humanity є міжнародною неурядовою організацією, що працює над створенням та зміцненням реабілітаційних послуг, які включають надання асистивних технологій (AT) у системі охорони здоров'я шляхом навчання та розвитку потенціалу професіоналів, розробки політики та стандартів, а також постачання та розповсюдження крісел колісних та іншого обладнання, що допомагає покращувати якість життя.

В Україні організація розпочала роботу в 2002 році, а після початку війни у 2014 – підсилила свою діяльність. З 2022 року Моментум співпрацює з МОЗ над створенням кабінетів асистивних технологій у 8 закладах охорони здоров’я, зокрема у Житомирі, Івано-Франківську, Києві та Київській області, Луцьку, Львові, Тернополі та Чернігові.

Перше територіальне медичне об’єднання Львова та реабілітаційний центр UNBROKEN – ключові партнери Momentum Wheels for Humanity у Львові. Моментум створить та облаштує спеціалізоване відділення для осіб з ураженням спинного мозку, організує декількатижневе навчання команди в Національному реабілітаційному центрі Rancho Los Amigos у США, облаштує кабінет асистивних технологій обладнанням та асистивними засобами. Зараз фахівці Моментум супервізують фахівців із реабілітації ТМО, вже провели низку тренінгів про особливості надання реабілітаційних послуг відповідно до світових стандартів.