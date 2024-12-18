Ігор Кривецький відкриє Edem Kyiv у Конча-Заспі

Компанія львівського бізнесмена Ігоря Кривецького планує відкрити заміський комплекс Edem Kyiv у першому кварталі 2025 року. Новий п’ятизірковий курорт постане на ділянці близько 1 га у Конча-Заспі.

Як розповів власник компанії Edem Family Ігор Кривецький виданню Forbes Ukraine, у 2010 році він купив старий готель у Конча-Заспі, який після реконструкції матиме назву Edem Kyiv. Підготовка нового готелю до відкриття почалась у грудні, зараз туди набирають персонал.

Територія п’ятизіркового готелю під Києвом займає площу близько 1 га. Там діятиме спа-центр, три ресторани, банкетний зал та медичний центр. За словами Ігоря Кривецького, це буде продовження формату Edem Resort Lviv. При цьому Кривецький не уточнив обсяг інвестицій.

Колишній менеджер Edem Resort Lviv Тарас Кузик розповів, що у 2015 році інвестиції у львівський комплекс сягнули приблизно 50 млн доларів.

За словами Ігоря Кривецького, концепції львівського та київського відпочинкових комплексів відрізняються, ключова відмінність – локація.

«Edem Resort Lviv ми створили посеред поля з тишею і природою навкруги, але під Києвом у радіусі 70 км важко знайти ділянку без щільної забудови. Водночас львівський Edem збудований на 100 номерів і його площа сягає більше 30 га, Edem Kyiv має площу близько 1 га», – зазначив бізнесмен.

За словами CEO Edem Family Олексія Волошина, інвестиції у перерахунок на один номер становлять близько 500 тис. доларів. Відповідно, сукупна вартість готелю з 35 номерів може скласти 17,5 млн доларів, підрахував Forbes Ukraine.

За даними Олексія Волошина, у 2024 році виторг Edem Resort під Львовом сягнув 500 млн грн. Водночас, як свідчать дані YouControl, у 2023 році сукупний виторг шести юридичних осіб відпочинкового комплексу становив 265,6 млн грн.

Нагадаємо, Ігою Кривецькому належить найбільший в Україні відпочинковий комплекс Edem Resort Medical & Spa у селі Стрілки на Львівщині, який займає площу понад 110 га. ZAXID.NET неодноразово писав, що майже вся ця територія перейшла у власність Кривецького через сумнівні схеми скуповування земельних ділянок в учасників АТО за значно нижчою від ринкової вартістю.

З 2020 року прокуратура судилася з компанією Ігоря Кривецького ТзОВ «Узлісся», вимагаючи повернути у власність держави незаконно приватизовану ділянку 15 га з природнім озером на території Edem Resort Medical & SPA. У листопаді цього року Верховний Суд скасував рішення Господарського та апеляційного судів та залишив ділянку з озером у власності ТзОВ «Узлісся».

Окрім того, у жовтні 2023 року голова ЛОВА Максим Козицький передав у користування іншої компанії Ігоря Кривецького «Едем Кідс» 5,2 га лісової землі в Свіржі, неподалік Edem Resort. Поруч розташований дитячий табір «Дружба», який ця ж компанія купила в Львівської обласної організації профспілки агропромислового комплексу.