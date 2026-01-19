В районі місцевого водоканалу хочуть збудувати два будинки на 60 квартир

У п’ятницю, 16 січня, на громадських слуханнях у Мукачеві розглянули низку проєктів детальних планів територій. Серед них – ДПТ земельної ділянки по вул. Василя Дулова, де планують збудувати дві висотки на 5 і 6 поверхів.

Йдеться про територію біля річки Латориця, в районі мукачівського водоканалу. Тут на земельній ділянці площею 0,46 га, яка належить депутату Закарпатської обласної ради Михайлу Кішу, планують збудувати дві багатоповерхівки загалом на 60 квартир.

«Проєктом передбачається реалізація інвестиційних намірів Михайла Кіша по новому будівництву багатоквартирних житлових будинків по вул. Василя Дулова, 2, 6, 10 в Мукачеві. В межах прибудинкових територій обидвох будинків передбачено дві автостоянки на 53 паркомісця», – йдеться у містобудівній документації.

Згідно з проєктом ДПТ, плануєють провести комплексний благоустрій території. Йдеться про влаштування твердого покриття дороги та тротуарів, озеленення, встановлення освітлювального обладнання, а також велопарковок, майданчиків для відпочинку, ігор і занять фізкультурою.

Що відомо про власника землі

За інформацією аналітичного порталу Youcontrol, земельна ділянка належить депутату Закарпатської обласної ради від партії «Рідне Закарпаття», підприємцю з Мукачева Михайлу Кішу. Посадовець очолює комісію облради з питань транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації і є головою правління «Гіду» – одного з найбільших ринків Мукачева.

Основним напрямом діяльності компаній групи родини Кіш є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Активи групи: ТОВ «Гід», ПП «Гід-К», ПП «Комфортне місто», ПП «Гід-Н», ТОВ «Латориця-Мукачево» та інші.

Михайло Кіш був депутатом Закарпатської обласної ради і за її минулої каденції – у 2015-2020 роках. Тоді він балотувався від партії «Єдиний Центр» Віктора Балоги.

ДПТ має затвердити сесія міської ради

Детальний план території земельної ділянки по вул. Василя Дулова в Мукачеві розглянули на громадських слуханнях 16 січня разом з ще п’ятьма проєктами містобудівної документації.

Як повідомили ZAXID.NET в управлінні архітектури та містобудування Мукачівської міської ради у понеділок, 19 січня, у громадських слуханнях взяли участь 33 людей. Серед них – автори проєктів, інвестори та місцеві мешканці. Зауваження та рекомендації до містобудівної документації приймають до 28 січня. Після цього її розглядатиме архітекторно-містобудівна рада при Закарпатській ОВА та депутати Мукачівської міської ради.