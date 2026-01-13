Висотка може з’явитися поблизу мукачівського парку «Перемога»

У п’ятницю, 16 січня, на громадських слуханнях у Мукачеві розглянуть низку проєктів детальних планів територій. Серед них – внесення змін до ДПТ по вул. Садовій, 30, якими передбачено будівництво багатоквартирного будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.

Йдеться про територію площею 1,1 га біля амфітеатру, в районі мукачівського парку «Перемога», де розташоване оглядове колесо.

Тут на приватній ділянці планують збудувати 8-поверхівку на 68 квартир з індивідуальними системами опалення та підземний паркінг для 94 автомобілів. У новому ЖК запланований дитячий ігровий майданчик, місце для відпочинку та занять фізкультурою для дорослих, стоянка для велосипедів та підземний простір для розміщення контейнерів.

У новому ЖК запланований дитячий ігровий майданчик та місце для відпочинку (натисніть для збільшення)

«У проєкті передбачено створення безбар’єрного простору для всіх категорій маломобільних груп населення. При будівництві, а також облаштуванні території рекомендовано враховувати різні види тактильних засобів на пішохідних шляхах, облаштування автостоянок, спорудження сходів і пандусів тощо», – йдеться у містобудівній документації.

Проїзди кварталу облаштують покриттям із морозостійкої бетонної бруківки, а тротуари викладуть ФЕМ-плиткою. Також тут розмістять лавки та альтанки, а також озеленять територію.

Внесення змін до детального плану території по вул. Садовій, 30/30б в Мукачеві розглянуть на громадських слуханнях 16 січня. Вони розпочнуться о 12:00 в приміщенні Центру громадськості та національних культур на площі Кирила і Мефодія, 30.